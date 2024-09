Omicidio Diabolik il teste è sparito Il pm svela il vero nome del killer

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) «Non esiste, ilche ha speso è falso, utilizzato evidentemente in Italia per la sua attività criminosa. La scorsa settimana dalle autorità argentine è arrivata la risposta alla rogatoria sollecitata dal nostro ufficio e gli accertamenti fatti hanno portato a scoprire che in realtà si chiama Gustavo Aleandro Musumeci, nato a Buenos Aires il 30 aprile 1970». Ha esordito così il pubblico ministero Mario Palazzi ieri in apertura dell'udienza del processo per l'di Fabrizio Piscitelli, noto come «», ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti che vede imputato l'argentino Raul Esteban Calderon con le accuse divolontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi.