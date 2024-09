Neonati trovati sepolti in giardino a Traversetolo l’appello del padre che vuole riconoscerli Il punto sulle indagini

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 24 settembre 2024) L’ex fidanzato di Chiara Petrolini ha parlato la prima volta. Sconvolto, è pronto a riconoscere i due: continua a dirsi innocente Dopo giorni e giorni in cui i riflettori sono stati tutti puntati sulla 22enne accusata di aver ucciso i suoi duee di averlineldella villetta famigliare diin cui vive con la famiglia, Chiara Petrolini, oggi parla per la prima volta Samuel, l’ex fidanzato della giovane edelle due creature prematuramente strappate alla vita. Parla ildei due bambinimorti a(cityrumors.it / ansafoto)Il suo desiderio, confessato durante un’intervista per la Gazzetta di Parma, è quello di riconoscere il prima possibile i due piccoli ed organizzare per loro una cerimonia funebre.