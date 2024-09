NELLA VERDE GOLA DELLE LUPE di Lucrezia Pei e Ornella Soncini | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 24 settembre 2024)è un racconto lungoPei e Or: corredato dalle splendide illustrazioni di Marco Calvi, è uscito da poco in libreria per la collana Cuspidi di Moscabianca Edizioni. Trama Nel cuore della selva, dove secoli prima una giovane santa-cacciatrice sconfisse un grande lupo nero, vive isolata una comunità matriarcale ribelle. Ana è unasfuggite alla Grande Ingiustizia e non conosce il mondo fuori dal. La spiritualità impregna ogni aspetto della sua vita: preghiere, riti per i defunti e figure religiose come le ave sono fondamentali per mantenere l’equilibrio tra l’umano e il divino.