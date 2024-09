Musetti-Shang oggi Finale ATP Chengdu 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Domani, non prima delle 13.00 italiane, LorenzoaffronteràJuncheng nelladell’ATP250 di. Sul cemento cinese, il toscano andrà a caccia del suo primo titolo stagionale, opposto al padrone di casa, volendo dar seguito all’ottimo periodo vissuto. LA DIRETTA LIVE DELLADALLE 13.00sta esprimendo un tennis solido e soprattutto come capacità di rimanere nel match ha compiuto dei grandi passi in avanti rispetto al passato. Pur non brillando dal punto di vista tennistico, il carrarino ha trovato il modo per vincere le sue partite e la prestazione odierna contro il russo Alibek Kachmazov è stata un po’ l’emblema di questo percorso: grande solidità e capacità di giocare bene i punti che contano. Contronon sarà semplice. Il giovane cinese è un mancino, di grande talento, ne ha dato dimostrazione in questa settimana.