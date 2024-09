Meloni premiata al Global Citizen Award 2024 Musk | ha fatto un lavoro incredibile

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 24 settembre 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata alla Ziegfeld Ballroom di New York per ricevere uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali: ildell'Atlantic Council. Insieme a lei, sono stati premiati altre figure di rilievo internazionale, tra cui il presidente del Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e la vicepresidente della holding sud-coreana CJ Group, Miky Lee.Un momento di particolare interesse durante la cerimonia è stata la scelta di Elon, CEO di Tesla e X, come persona designata a consegnare il premio a, una richiesta espressamente avanzata dalla presidente del Consiglio.