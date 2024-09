L’Istat rivede i dati economici Migliorano debito e deficit Il governo | non ci sono tesoretti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) I nuovi numeri delsull’economia e sulla finanza pubblica del nostro Paese consegnano una piccola dote aggiuntiva al, ma il ministro dell’Economia, come sta facendo anche sulle entrate fiscali, tende a ridimensionare l’impatto delle nuove cifre sulla manovra: "La revisione deiè di lieve entità".troppi e troppo diffusi gli appetiti di partiti e ministri per non tenere il freno a mano tiratissimo in questa fase di messa a punto della legge di Bilancio. Una linea condivisa dalla premier, che punta a presentarsi in Europa con le carte più che in regola. E questo mentre resta alta la tensione nella maggioranza sull’intricato nodo della tassa o del contributo da porre a carico di banche, assicurazioni e gruppi energetici. Tanto che le sole voci piegano i titoli bancari a Piazza Affari, unico listino in rosso in Europa (-0,24%).