L’Inps lancia l’allarme | Il sistema previdenziale è a rischio

(Di martedì 24 settembre 2024) “Gli andamenti demografici fanno prevedere un peggioramento del rapporto tra pensionati e contribuenti, con rischi crescenti di squilibri per i sistemi previdenziali, soprattutto per quei Paesi, come l’Italia, dove la spesaè relativamente elevata”. E’ quel che si legge in un rapporto dell’Eurostat e che fa scattaredel. Perché Ilitaliano è asquilibrio a causa di un’età media di uscita di 64,2 anni e dell’eccessiva generosità dei trattamenti rispetto all’ultima retribuzione. Stando alla rilevazione Inps, l’età media di accesso alla pensione nel nostro Paese è decisamente bassa a causa di due fattori. Innanzitutto, l’esistenza di numerosi canali di uscita anticipata dal mercato del lavoro, nonostante un’età legale a 67 anni, tra le più alte in Europa.