Linate dipendenti Sea in presidio | No alla demolizione del parcheggio multipiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano, 24 settembre 2024 – Protestano contro la "decisione di demolire il" riservato aiSea in servizio all'aeroporto die "contro la politica del massimo risparmio" che rischierebbe di peggiorare le condizioni già critiche dei circa 400 addetti alle pulizie ae Malpensa, servizio appaltato a una ditta esterna. Questa mattina si sono riuniti in, con il sindacato Usb, lavoratori dell'aeroporto di, nella giornata di sciopero del trasporto aereo. Hanno esposto uno striscione con la scritta: "Giù le mani dal. Più diritti e salario per lavoratrici e lavoratori".mobilitazione nazionale si è unita quindi la vertenza locale, che verrà affrontata il prossimo 2 ottobre durante una seduta in commissione a Palazzo Marino.