Lifezone Metals annuncia l’avvio del processo di finanziamento per il progetto Kabanga Nickel in Tanzania

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 24 settembre 2024) La U.S. International Development Finance Corporation ha presentato una lettera di interesse per la richiesta di prestito Societe Generale nominata consulente finanziario leader NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Chris Showalter, CEO diLimited (NYSE: LZM), è lieto dire che, in collaborazione con BHP, ha dato formalmente inizio aldiper ilin. Inoltre,ha ricevuto una lettera di interesse dalla U.S. International Development Finance Corporation (DFC) che ha espresso il suo interesse a tenere in considerazione ilper i prestiti come parte del pacchetto didel. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.