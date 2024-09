L’allenamento Alle 11 la ripresa Casale e Holm sono da valutare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Appuntamento11 a Casteldebole, con due osservati speciali: Nicolò(nella foto), il cui affaticamento alla gamba destra rimediato nel primo tempo di Monza oggi sarà oggetti di esami strumentali, ed Emil, che ha saltato il viaggio all’U-Power Stadium perché, hanno fatto sapere dal club, ancora a corto di condizione. In teoria, dunque, quattro giorni di lavoro col gruppo potrebbero aiutare lo svedese, che dell’Atalanta è un ex, a ritagliarsi almeno un posto in panchina. Ma tutte le attenzioniappuntate su: se l’affaticamento nascondesse un guaio muscolare per Italiano sarebbe, di nuovo, una pedina in meno.