La proposta dei 5 Stelle nel Lazio | Terapie integrate nel trattamento dei tumori Parla il capogruppo Zuccalà

(Di martedì 24 settembre 2024) Il Movimento 5in Regioneha presentato unadi legge per l’inserimento delleneloncologico. AdrianoM5S alla Pisana, cosa comporta questae quali sono gli obiettivi? “Ladi legge prevede la creazione di centri di, che abbiamo chiamato C.A.Re – Cure e Assistenza in Rete, in ogni ASL della Regione. L’obiettivo è fornire ai pazienti oncologici un’assistenza completa e capillare, che consideri tutti gli aspetti della loro salute, dalla nutrizione all’attività fisica fino al supporto psicologico, migliorando gli esiti clinici delle cure tradizionali e la loro qualità di vita.