Inter i leader si sono persi? Inzaghi recuperi quattro giocatori – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) In questo avvio di stagione discontinuo e deludente dell’stanno mancando/trascinatori, che lo scorso annostati praticamente decisivi. Simoneha bisogno di loro. REAZIONE – L’ha bisogno di ripartire e lo deve fare anche in fretta. I soli otto punti raccolti in queste prime cinque giornate di campionato non fanno dormire sonni tranquilli a Simone. Il divario dalla scorsa stagione, quella della seconda stella, è già importante: meno sette punti in classifica. I nerazzurriappannati e scarichi mentalmente. La partita contro il Milan è stata, da questo punto di vista, preoccupante. Oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti e da almenoelementi chiave,si aspetta una chiara e decisa reazione.dell’in crisi sia fisicamente che mentalmente IN CRISI – Il caso più eclatante è ovviamente Lautaro Martinez.