Il linguaggio del corpo il brano di Paola & Chiara con Bigmama

(Di martedì 24 settembre 2024) Celebrazione dele della femminilità nel nuovo singolo in digitale da venerdì 20 settembre e in radio da venerdì 27 settembre A pochi giorni dalla release de Ildel– il nuovo singolo difeat.fuori per Columbia Records/Sony Music Italy in digitale da venerdì 20 settembre e in radio da venerdì 27 settembre – le Iezzi sisters pubblicano su YouTube il videoclip del. Pensato e diretto dal fotografo e regista di moda Paolo Santambrogio, coadiuvato dall’occhio dello stylist Nick Cerioni, il video de Ildelè un omaggio visivo che celebra l’empowerment femminile e la sensualità attraverso un’estetica ispirata agli anni ’90, con un forte richiamo al mondo della moda e dell’iconografia di quel decennio.