Il inissage della mostra Salotto Borghese di Meri Ciuchi e Maurizio Rapiti

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Domenica 29 settembre 2024, alle ore 19:00 a Sansepolcro, allo spazio. ART&PEOPLE arriva “(non) QUI (non) ORA (?)” performance durante il f” di, che si terrà domenica 29 settembre 2024, alle ore 19:00, presso la sede espositiva di Via XX Settembre 106A, a Sansepolcro. ”(non) QUI (non) ORA (?)”, una performance di e con Andreea Cristina Dudau e Greta Cordero. Creata sulla scia dell’opera “Manufacruring consent” del filosofo e linguista Noam Chomsky, la performance esplora il concetto di distrazione come strumento di controllo sociale e manipolazione delle masse.