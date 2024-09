Il Governo canadese non ha ritirato e distrutto i vaccini anti Covid a mRNA

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 24 settembre 2024) Secondo quanto riportato in un video, ilavrebbe «con urgenza tutti iPfizer e Moderna contro ila seguito di una serie di importscoperte scientifiche sui». La narrazione infondata risulta proposta dai soliti canali della disinformazione e del complottismo sulla-19. Per chi ha fretta La narrazione sostiene che siano stati scoperti dei nanobot autoassembl, ma è una vecchia bufala. Le autorità canadesi non hannoil vaccino Pfizer. Risulta che sia stata approvata una nuova versione del vaccino Moderna contro le nuove vari. Con la nuova versione, quella precedente viene di fatto ritirata.