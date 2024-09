Il boho chic è tornato! Ecco le icone di stile a cui si ispira

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 24 settembre 2024) Anni 70, eterno ritorno. Decennio amatissimo dal mondo della moda, anche quest’inverno torna, rievocato da stilisti come Chemena Kamali per Chloé che sceglie il suo lato più, a Marco de Vincenzo per Etro che ne preferisce il lato più fantasioso, a Julien Dossena per Rabanne che opta per quello più gipsy. Sì perché gli anni 70 hanno vantato innumerevoli tendenze, dai figli dei fiori, trend iniziato alla fine degli anni 60 ma portato avanti nel decennio successivo, al bohemian, con lunghi abiti leggeri e tinte delicate.