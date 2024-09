Ictus aritmie arresto cardiaco | così la crisi climatica manda in tilt anche il cuore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Non solo caldo: l’esposizione al fumo degli incendi boschivi è stata associata, sempre secondo lo studio, a un aumento della mortalità per arresti cardiaci extraospedalieri e ospedalizzazione per cardiopatia ischemica; eventi meteorologici estremi come uragani, siccità e tempeste di polvere sono stati associati a un aumento del rischio di morbilità e mortalità cardiovascolare che, nel caso degli uragani, persisteva mesi dopo l’evento; l’esposizione all’ozono è stata associata a esiti peggiori dopo l’infarto del miocardio, incluso un aumento del rischio di eventi ischemici ricorrenti. Il cambiamento climatico agisce sulin altri modi, più indiretti. In un articolo pubblicato su Am J Prev Cardiol, “gli eventi meteorologici estremi sonoassociati a traumi, stress e depressione che sono fattori di rischio per la cardiopatia ischemica.