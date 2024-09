Formia un weekend di controlli nei luoghi della movida

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre- Durante lo scorsodi settembre, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre 2024 è stato realizzato dai militariCompagnia Carabinieri di, un servizio di controllo coordinato del territorio volto ad intensificare quei servizi di vigilanza nei, che soprattutto in corrispondenza del fine settimana sono un polo di grande attrazione soprattutto per i più giovani. Oltre al controllo delle autorizzazioni di polizia degli esercenti commerciali, sono stati intensificati ialla circolazione stradale al fine di garantire il rispetto delle normative di settore, soprattutto in tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope o dopo aver assunto bevande alcoliche.