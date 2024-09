Flick difende la decisione di continuare a giocare con Yamal

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 24 settembre 2024) 2024-09-24 17:27:25 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore del Barcellona Hansiha minimizzato le preoccupazioni relative al sovraffaticamento del giovane talento diciassettenne Laminesi è distinto per il Barcellona in questa stagione, prendendo parte a tutte e sette le partite della squadra in tutte le competizioni dopo un’estate impressionante con la Spagna, contribuendo alla vittoria di Euro 2024. Il giovane esterno ha già segnato quattro gol e fatto cinque assist in questa stagione, guadagnandosi elogi per il suo straordinario lavoro in campo. Parlando ai media,ha detto: “Abbiamo tutti i dati dei giocatori e al momento non è detto che abbia bisogno di riposare. “Al momento, tutto va bene. Lui si sente bene. Non credo che against Getafe ha bisogno di riposare. È anche importantein casa per iniziare bene con una grande squadra.