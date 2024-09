Europa League Zaccagni | Lazio carica Dinamo avversaria tosta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “Il mister ci ha illustrato la squadra che affronteremo, ci ha dato delle indicazioni precise. Siamo carichi per affrontare al meglio un avversario così difficile“. Queste le parole dell’attaccante della, Mattia, alla vigilia dell’esordio incontro laKiev. “È un onore portare la fascia e dare un esempio ai giovani. Dobbiamo aiutarli a crescere e in questo dobbiamo essere bravi sia noi senatori, sia il mister – ha proseguito il capitano biancoceleste –. L’obiettivo della stagione è quello di mettere grinta e umiltà in ogni partita. Noi dobbiamo tornare negli spogliatoi con le tasche vuote dopo ogni partita e credo che sia quello che si sta vedendo in campo sempre”, ha poi concluso.: “” SportFace.