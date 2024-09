Enzo Zidane lascia il calcio | il figlio di Zizou si ritira a 29 anni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Annuncio a sorpresa legato al mondo del, il primo genito di Zinedine,ilgiocato e sia soli 29. A 21, il 30 novembre 2016 l’esordio con la maglia del Real Madrid, con suo padre che lo manda in campo nella sfida di Coppa del Re contro il Cultural Leonesa al Bernabéu, vinta dalle merengues per 6-1 con anche un suo gol nel tabellino. Nell’estate del 2017 passa in prestito all’Alavés, con cui scende in campo solo 4 volte. Seguono Losanna, Rayo Majadahonda, l’Aves, l’Almería, il Rodez e il Fuenlabrada, club dal quale si svincola un anno fa. L'articoloil: ildisia 29Web.