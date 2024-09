Delitto Bergamini la parte civile | | Bugie Internò smentite dal 1989

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) ARGENTA "Oggi (ieri, ndr) il mio avvocato durante la sua arringa ha messo nero su bianco quei punti che erano rimasti nel nulla, a causa delle indagini non fatte, i depistaggi e le falsità". Donata, sorella di Denis, il calciatore ucciso 35 anni fa in provincia di Cosenza, è provata dopo la lunga arringa del legale che la rappresenta, l’avvocato Fabio Anselmo. Provata, tanto che a un certo punto è dovuta uscire dall’aula per il dolore rinnovato da quella ricostruzione cruda ma necessaria. "Ora tutti i tasselli si sono incastrati – prosegue Donata – sono andati al loro posto, con chiarezza, mi aspetto solo il massimo della penaperché nellanon c’è stato nessun cambiamento in positivo, anzi". Poi un grazie al legale "che ha sostenuto ore e ore di arringa, anche con la febbre", conclude. Ma il momento processuale è troppo delicato per non essere presenti.