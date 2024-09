Da Paltrinieri a Barlaam festa a Roma per il nuoto azzurro

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 24 settembre 2024)(ITALPRESS) – Dalla piscina della Defense Arena di Parigi al carpet dello Stadio Olimpico di. Tanti campioni delsi sono ritrovati ieri sera per l’ormai tradizionale appuntamento con il Galà Meravigliosi per festeggiare i successi di una stagione davvero “meravigliosa” per ilitaliano. Le sei medaglie (e sette quarti posti) dei Giochi Olimpici e le 37 dei Giochi Paralimpici: tutte da celebrare e da ricordare. “L’unico vero rimpianto resta la palla”, ha detto il presidente della Feder, Paolo Barelli. “Questa è unadegli atleti, insieme olimpici e paralimpici. E dopo questaci tufferemo nei prossimi eventi che tra quattro anni ci porteranno alle Olimpiadi”, ha aggiunto il numero uno della Fin, che ha poi speso parole speciali per Gregorio. “Lui sta nell’Olimpo del