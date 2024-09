Cime tempestose | l’adattamento di Emerald Fennell avrà come protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Per quella che si preannunciauna coppia di prima categoria per il filmdi, MRC ha ingaggiato l’attrice e produttrice candidata all’Oscare l’attore candidato ai BAFTAper recitare neldel romanzo. LuckyChap produrrà il prossimo adattamento cinematografico dibasato sull’iconico romanzo rosa di Emily Brontë. Oltre a essere lo studio del progetto, MRC finanzierà anche il film. Questa è la terza collaborazione tra LuckyChap e, che hanno prodotto anche il suo film più recente Saltburn e Una donna promettente, che è valso aun Oscar per la sceneggiatura originale.interpreterà Catherine Earnshaw, mentreinterpreterà Heathcliff.scriverà, dirigerà e produrrà. Il film è in fase di pre-produzione, pronto per le riprese nel Regno Unito nel 2025.