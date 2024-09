Capitano in crisi Il digiuno di Lautaro adesso preoccupa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Per trovarlo adi reti al 23 settembre, con sei gare ufficiali alle spalle, bisogna andare a ritroso di sei anni. Al 2018, prima stagione nerazzurra, ma alloraMartinez aveva giocato una sola partita da titolare racimolando 69’ nella sconfitta contro il Sassuolo, più 1’ entrando nel recupero contro il Torino. Dopo, solo panchina. Per chi crede alla cabala, c’è una buona notizia: al 29 settembre, 90’ col Cagliari, l’argentino si sbloccò. Il giorno 28, del 2024, l’Inter affronterà l’Udinese, sabato prossimo, nella speranza di vedere un barlume di vero. Si è preso le sue responsabilità , il. Dopo una sconfitta che brucia, come dev’essere per normalità e figuriamoci se si tratta del derby, ha affrontato le telecamere riconoscendo di non avere la brillantezza dei giorni migliori.