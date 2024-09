Beetlejuicecore la tendenza più dark dell’autunno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Nel settore del beauty e in quello del design sta spopolando un nuovo approccio estetico ribattezzato. Come suggerisce il nome, si tratta di unache prende le mosse dagli omonimi film di Tim Burton e, in particolare, si ispira al recente sequel interpretato da Jenna Ortega, famosa anche per il ruolo di Mercoledì della Famiglia Addams. Differenze con lo stile gotico Il Goth e ilcondividono alcuni aspetti, ma non possono essere considerati uguali. Si differenziano, infatti, per alcuni aspetti. Il Goth è una sottocultura complessa e varia, mentre ilè più una visione estetica che si concentra su uno stile eccentrico e surrealista ispirato a un immaginario cinematografico. Il primo ha una vena più seria, malinconica e misteriosa. È legato alla musica gotica, all'arte oscura e a un senso di romanticismo decadente.