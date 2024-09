Assalto in solitaria al Postamat Prova a forzare l’erogatore ma scatta subito l’allarme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Tentatoaldi via Settevalli. Le segnalazioni di allarme giunte nella notte agli operatori sala di controllo di Poste Italiane competente per territorio, come conferma l’azienda, hanno consentito di rilevare le immagini di un individuo con il volto coperto intento adelle banconote. Gli operatori hanno prontamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che al loro arrivo, hanno verificato i segni d’effrazione lasciati sull’Atm presumibilmente dal soggetto visto fuggire, che al momento avrebbe fatto perdere le sue tracce. Successivamente le immagini catturate dalle telecamere, richieste dagli agenti, sono state inviate per facilitare l’identificazione del malvivente. Lo sportelloè stato temporaneamente messo fuori servizio per prevenire ulteriori danni o tentativi di furto.