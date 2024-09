Tutto quello che vi siete persi alla Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le strade si svuotano delle urla dei fan, che acclamano i propri idoli, e trovare un taxi diventa — forse — più facile. E la moda si sposta, come di consueto, a Parigi per l’ultima tappa delmonth, portando con sé nuove ispirazioni. In un’edizione sempre più di respiro globale, anche grazie alle numerose iniziative messe in atto dCamera Nazionale della Moda Italiana, Keqiao — uno dei più grandi distretti dell’industria tessile della Cina — ha avuto l’occasione di portare in passerella quattro dei suoi designer, in un «runway show collettivo» che ha visto protagonisti Zuyao Song, fondatore del brand omonimo, Qing Leng con il suo marchio Moi aussi, Ziye Wang che ha creato il brand eponimo e MinuitCode e infine Yan Zhang con la label Suncun.