Tutto quello che c' è da sapere sulla Festa del Cinema di Roma | ospiti e film

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il programma delladiè decisamente accattivante. Dopo Venezia, la sfida inizia a colpi die personaggi che dal 16 ottobre al 26 sfileranno in cerca della vittoria. Niente “Leoni”, qui si gioca a carte, raffinate eleganti, e consapevolmente “rivali”. Se Venezia ha vinto portando in scena attori molto amati dal pubblico,, si difende bene e fa sfilare sul red carpet personaggi straordinari. In arrivo Francis Ford Coppola con l'anteprima del suo“Megalopolis”, opera più recente del maestro, in uscita in Italia dal 16 ottobre con il marchio Egle Pictures. . Da segnalare anche l'arrivo di Johnny Depp per il suo“Modi- Tre giorni sulle ali della follia”, con Riccardo Scamarcio e. Al Pacino Nella Sezione Grand Public anche Gabriele Muccino con “Fino alla Fine”, una storia d'amore molto importante, come solo lui sa raccontare.