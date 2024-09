Stefano De Martino | arriva la replica a Belèn Rodriguez circa le accuse di tradimento

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 23 settembre 2024)Deallelanciate dall’ex mogliei presunti tradimenti. Le sue parole Ci e voluto un po’, ma alla fineDeha detto la proprialedida parte di. È passato quasi un anno, infatti, da quando la showgirl decide di smascherare le scappatelle dell’ex marito nonché le cause della loro ennesima separazione: «Mi ha tradita con 12 donne», rivelavaai microfoni di Domenica In.non si è mai voluto esporrele dichiarazioni della, ma i rumors erano troppo insistenti per poter smentire, quindi l’ex ballerino decide di optare per la strada più sicura: il silenzio.