Sott’acqua tre volte Il caso paradossale della famiglia Cavina | | Siamo i soli tartassati

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono unche sembra più unico che raro, ma non vorrebbero di certo esserlo. Si tratta, di Fiesso di Castenaso: sono gli unici del territorio alluvionati per tredi fila. A raccontare l’ennesima drammatica esperienza è Gilberto: "Vorrei poter sorridere, e ci sto provando, nel dire che questa volta citrovati con ’solo’ un metro di acqua in casa, e non due, come a maggio 2023. Madavvero preoccupati, stanchi e demoralizzati. Con le acque dell’Idice, arrivate giovedì nel pienoloro potenza, abbiamo detto di nuovo addio a quanto avevamo appena finito di sistemare: cucina, salotto, impianto elettrico e giardino". Tutto il piano terra dei, ora, ora è solo un indistinguibile ammasso di fango e detriti. "Dobbiamo rifare tutto e come sempre perlopiù a nostre spese, ma non lo troviamo giusto – prosegue–.