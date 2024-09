Schianto tra scooter e Jeep | muore un 17enne gravissimo l’amico di 16 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di 17nella notte a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. L’incidente si è verificato attorno alle 2:30 in via Roma, dove il giovane era a bordo di unoinsieme a un amico di 16. Il loro mezzo si è scontrato violentemente con unaAvenger, guidata da un 20enne. L’impatto è stato talmente forte che i due ragazzi sono stati sbalzati dal loro veicolo e sono caduti a terra dopo essere stati scaraventati a diversi metri di distanza. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, ilè stato dichiarato morto poco dopo il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore, a causa delle gravissime ferite riportate. Il 16enne, suo compagno di viaggio, è attualmente ricoverato in terapia intensiva nello stesso ospedale e si trova in pericolo di vita.