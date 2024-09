Rc auto senza freni Aumenti oltre l’inflazione anche ad agosto rincari medi del 67% A Roma + 12%

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sale ancora, e di nuovo ben, il costo dell’Rcad. Come si rileva dall’indagine mensile dell’Ivass, l’istituto di vigilanza delle assicurazioni, il prezzoo è stato di 418 euro, in aumento su base annua del +6,7% in termini nominali (+5,6% in termini reali, ossia al netto del). Tutte le province italiane registrano incrementi di prezzo, compresi tra il +2,6% di Foggia e il +12% di. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta (la più e la meno cara, ndr) è ora di 272 euro, in aumento del +9,7% su base annua. A Milano, costoo di 415 euro, l’incremento è stato del 7,4%, a Torino del 7,9% a 452 euro, a Genova del 5,8% a 478 euro. Spostandosi al centro, Bologna segna + 5,4% a 443 euro, Firenze + 7,5% a 514 euro.