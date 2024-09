Questo non può stare al Grande Fratello Bufera immediata sul concorrente | Alle donne no

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilnon sarebbe lo stesso senza le consuete polemiche e, a una settimana dall’inizio del reality, la primadi questa edizione è già esplosa. Al centro delle critiche troviamo Lorenzo Spolverato, modello 27enne di Milano, che ha già attirato l’attenzione del pubblico per il suo atteggiamento nei confronti di Shaila Gatta. In pochi giorni, tra i due è nato un legame molto stretto, ma il comportamento di Lorenzo ha scatenato diverse critiche. In particolare, alcune sue scenate di gelosia nei confronti dell’ex velina hanno irritato non solo Shaila, ma anche molti spettatori. L’ultimo episodio di gelosia ha generato un vero e proprio scivolone, che non è sfuggito agli utenti sui social. Lunedì mattina, 23 settembre, mentre alcuni concorrenti discutevano in giardino su temi come l’amore e la gelosia, Lorenzo ha fatto un commento che ha lasciato tutti perplessi.