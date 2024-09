Pomeriggio Cinque la confessione incredibile di Lorenzo Carbone

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ladi, avvenuta oggi improvvisamente e di fronte alle telecamere di “” «Sono io,, quello che state cercando. Sono venuto direttamente qua. Non ce l’ho fatta, l’ho uccisa io». È questa ladi, avvenuta oggi improvvisamente e di fronte alle telecamere di “” – il programma condotto da Myrta Merlino in onda su Canale 5. Le parole dell’uomo che ha ucciso sua madre – la donna di 80 anni che ieri è stata trovata morta, all’interno del suo appartamento al secondo piano di una palazzina al civico 7 di piazza delle Rose a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena – sono state raccolte dall’inviato Fabio Giuffrida, che si trovava di fronte alla casa dove è stato commesso l’omicidio, per seguire gli sviluppi del caso.