Osimhen torna in Italia? Sognano i tifosi la suggestione prende quota

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2024 14:56 di redazionein, la. Le ultimissime sul campionatono della Serie A La nostra Serie A continua a regalare spettacolo. Ieri sera Inter e Milan hanno dato vita a una partita ricca di colpi di scena che, sulla fine, hanno portato a casa i rossoneri grazie alla rete di testa al 90? di Matteo Gabbia. Ora, incredibilmente, in testa alla classifica c’è in solitaria il Torino di Paolo Vanoli, con 11 punti conquistati nelle prime cinque partite. Nel nostro campionato stiamo vivendo a grandi fasi di ricostruzione, come ad esempio per il Milan, la Roma, la Lazio, la Juventus e il Napoli. Nello specifico – l’ultima rosa appena citata – con Antonio Conte in panchina ha attuato una vera e propria rivoluzione.