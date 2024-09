Music Day Roma | 42^ edizione

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 23 settembre 2024) Torna sabato 28 e domenica 29 settembre con ingresso gratuito (presso l’Hotel MercureWest, via Eroi di Cefalonia 301) la più importante manifestazione dedicata al collezionismo discografico, con una due giorni ricca di ospiti di rilievo e di innumerevoli occasioni di incontro e d’acquisto per collezionisti e amanti dellaa. A disposizione del pubblico oltre 50 espositori selezionati da tutta Italia su più di 2.500 Mq di superficie, dove poter trovare dischi rari e preziosi ma anche occasioni per tutte le tasche. Con 41 edizioni in dodici anni di attività, ilDayè un punto di riferimento assoluto nell’ambito del collezionismo discografico, frequentato ad ognida migliaia di appassionati. Ma la kermessena è anche un evento culturale, con importanti ospiti, presentazioni e incontri con il pubblico di autori e interpreti non solo di ambitoale.