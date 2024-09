Marco Masini nel 2025 torna dal vivo nei palasport con tre date evento

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 23 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 si conferma un anno speciale per, in cui al traguardo dei 60 anni, appena compiuti, coincide la pubblicazione del nuovo progetto discografico “10 Amori”, in uscita il 4 ottobre, e la notizia a sorpresa di “10 AMORI LIVE”, il suo atteso ritorno dalnei grandi spazi deicon tre imperdibili: il 18 ottobreal Palazzo dello Sport di roma, il 24 ottobreall’Unipol Forum di Milano e il 25 ottobreal Nelson Mandela Forum di Firenze. L’annuncio ieri, domenica 22 settembre, su Rai1, ospite di Mara Venier a Domenica in.