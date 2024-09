Inter-Milan restituisce un Inzaghi ‘umano‘ Gestione folle dei cambi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Simonepuò sbagliare.ci ha restituito un allenatore, uno che può sbagliare e che ha perso lo scontro con Paulo Fonseca.completamentedei. UMANO –segna un punto nevralgico nella stagione nerazzurra. Siamo al 23 settembre, ma stavolta il vuoto si è creato rispetto alle passate partite. I pareggi di Genova e Monza potevano essere giustificati, la sconfitta al derby no. Soprattutto per come è arrivata. Simonesi è rivelato un allenatore, uno in grado di fare errori e anche gravi. La sfida con Paulo Fonseca non ha avuto storia: il portoghese ha aggirato l’ex Lazio e lo ha battuto con le sue armi.