Inter-Milan le reazioni dopo il derby Gabbia | Strategia vincente seguiremo Fonseca fino alla morte Crisi Lautaro | Sto zitto e lavoro

(Di lunedì 23 settembre 2024)seipersi consecutivamente, ilrompe l’incantesimo e torna a vincere la stracittadina battendo per 2-1 l’nel posticipo della quinta giornata di Serie A.i gol di Pulisic e Dimarco nel primo tempo, a decidere la partita è una rete di Matteo, prodotto proprio del settore giovanile rossonero: “Un sogno che si realizza”. Ilnon vinceva undal 3 settembre 2022, non lo faceva in trasferta addirittura dal 5 febbraio dello stesso anno. Un successo che premia il coraggio del tecnico rossonero Paulo, che è andato avanti per la sua strada nonostante le voci continue di un possibile esonero in caso di sconfitta: “Io non sento e non vedo niente”, il suo commento a fine gara. L’, favoritavigilia, paga un calo inatteso e forse pecca di presunzione, come ammettono sia il tecnico Simone Inzaghi e il capitanoMartinez.