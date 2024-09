Inter chiamata a reagire alla scossa Evitare nuovi errori – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’deve ripartire dopo la sconfitta nel derby contro il Milan per 1-2. I nerazzurri sono chiamati a una reazione dopo l’inizio difficile in Serie A. IL PUNTO – L’deve subito dimostrare che quella contro il Milan sia stata un’eccezione nella sua stagione. I nerazzurri hanno sofferto tanto, troppo, sia in fase di costruzione che nella gestione delle azioni offensive avversarie. L’inizio della stagione non era stato totalmente positivo, ma negli altri due casi di svantaggio iniziale l’era riuscita aduna sconfitta. Contro i rossoneri ciò non è accaduto. Ora è il momento di mostrare la veraa se stessi e all’esterno.