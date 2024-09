In Italia non si fanno figli Il dato allarmante sulla natalità | Il 15% delle coppie è infertile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Innon si. E a dirlo non è una verbosa propaganda politica o un polveroso discorso di stampo religioso. Sono i numeri. Il numero medio diper donna, che negli anni ’60 era di 2,70 (1964), è sceso a 1,20 nel 2023, con differenze territoriali minime tra Nord, Centro e Sud. Fino a trent’anni fa, la fecondità nel Sud era molto più alta rispetto al resto del Paese, ma questa differenza si è oramai appianata. Oltre agli aspetti economico-sociali, come stipendi bassi e mancanza di supporto per le famiglie, anche le crescenti difficoltà di concepimento influenzano la de. Il 15%inè considerato, e questa condizione può derivare sia da problemi maschili che femminili.