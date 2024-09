Il Sassuolo si scopre squadra corsara Da un anno non vinceva due gare di fila

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non tutte le ciambelle riescono col buco. La vittoria dello Spezia sulla Carrarese ha infatti consegnato il, fino a ieri alle 15 secondo in classifica, ‘solo’ la terza piazza, ma l’acuto dei neroverdi in quel di Cosenza garantisce a Grosso ovvie certezze – anche di tenuta difensiva, oltre che mentale – sulle quali lavorare. E restituisce alstatistiche che vale la pena di sottolineare, a prescindere dal ritorno al gol di quel Laurientè che in campionato non segnava dal 4 maggio scorso e che a questo punto della stagione ha una media realizzativa che lo vede ‘timbrare’ ogni 160’. Perché la ‘doppietta’ firmata dai neroverdi nel corso degli ultimi due turni di campionato è roba che non si vedeva da un po’.