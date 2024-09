Il Centro non è una variabile indipendente Il commento di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo il clamoroso e plateale fallimento del cosiddetto “Terzo polo” e, di conseguenza, dei due partiti personali che lo hanno cavalcato e monopolizzato – e cioè Italia Via di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda – è subentrata la singolare, anche se legittima, tesi politica che da adesso in poi ile la “politica di” possono far parte indifferentemente sia nella coalizione guidata da Elly Schlein e sia in quella espressa ed interpretata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora, al netto della legittimità di tutte le opinioni in campo, è di tutta evidenza che la tradizione, il pensiero, la cultura e anche la prassi e il metodo riconducibili alnon possono avere lo stesso ruolo e, soprattutto, la medesima incisività politica, culturale e programmatica a prescindere dai vari schieramenti in campo.