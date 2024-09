Giornata ok per tutte C’è una sola sconfitta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024)positiva per le sei formazioni locali impegnate tra Prima e Seconda Categoria, che complessivamente raccolgono tre vittorie, due pareggi e una. L’unico ko è quello del neopromosso Avane a Firenze contro la quotata Laurenziana, capolista a punteggio pieno dopo due giornate del girone F di Seconda Categoria grazie ad un classico 2-0 sui gialloneri empolesi di Ebeyer. Nello stesso raggruppamento una doppietta di Koceku, autore die tre le reti neroverdi finora, ha permesso al Monterappoli di avere la meglio 2-1 in casa dell’Atletica Castello. Rocambolesco 2-2 poi per il Santa Maria, che tra le mura amiche impatta con il Real Peretola. A segno Cerboni su rigore e Serino. Secondo pareggio consecutivo per i gialloblu di mister Tamburini, che salgono così a quota 2 a una lunghezza dall’Avane e a due dal Monterappoli.