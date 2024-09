Ferri | Conte è un allenatore che dà credibilità

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Giacomo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ha parlato in particolare di Alessandro Buongiorno e di, suo compagno di squadra ai tempi del Lecce. Di seguito le sue parole alla radio napoletana.su Buongiorno Così Giacomo: “Buongiorno può giocare in qualsiasi modulo, sia a tre che a quattro. Se arrivi in Serie A puoi giocare in qualsiasi modo. Alessandro è ancora giovane e può crescere e con Scalvini è tra i difensori più bravi d’Italia. Farà molti anni a Napoli e nel futuro sarà il capitano di questa squadra, ha tanta personalità e le idee chiare. Lo conosco da quando era bambino, l’ho allenato nel settore giovanile del Torino fino alla Primavera. Buongiorno ha scelto Napoli eha visto in lui qualcosa in più rispetto agli altri, perè il futuro del Napoli.