È morta la mamma di Marco Mengoni Nadia Ferrari aveva 60 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) È, ladi. La donna si è spenta nel pomeriggio di domenica 22 settembre, a Ronciglione, piccolo paesino in provincia di Viterbo dove era nata e viveva.60. La notizia del decesso è stata a da una pagina gestita da fan del cantante, “Ronciglione per” Il rapporto trae suaè sempre stato profondissimo., infatti, ha sempre sostenuto il figlio in ogni fase della sua carriera, appoggiandolo incondizionatamente sin dai primi passi mossi a X-Factor, nel 2009 (vinse quella edizione del talent musicale), e aiutandolo a coltivare il suo talento cristallino per la musica.