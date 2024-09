Crollo del cavalcavia a Torrenova aperta un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) La procura di Roma indaga percolposo dopo il cedimento di un ponte in fase di smantellamento. La Procura di Roma ha avviatosuldelin fase di smantellamento avvenuto sabato scorso sull’autostrada A1, all’altezza di. Il, avvenuto durante i lavori di rimozione effettuati dall’Anas, ha provocato il ferimento lieve di un operaio presente sul posto. L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ipotizza il reato dicolposo e mira a chiarire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza durante l’intervento. Al momento, le verifiche sono in corso per accertare eventuali responsabilità nella gestione dei lavori.