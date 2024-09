Come finisce Sliding Doors il cult movie del 1998 con Gwyneth Paltrow?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il film, diretto da Peter Howitt nel, termina con un nuovo incontro tra Helen e James. I due, infatti, si ritrovano nell’ascensore dell’ospedale dove la ragazza era stata ricoverata a causa di una caduta dalle scale. Lui, invece, è andato a trovare la madre ricoverata. Un piccolo gesto,la caduta di un orecchino prontamente raccolto dall’uomo, rappresenta un modo per iniziare nuovamente a riallacciare un rapporto. La narrazione si ferma, però, proprio in quel momento, facendo intuire che, nonostante gli scherzi del destino, i due sono destinati a rimanere insieme. In effetti,, è una commedia romantica con dei risvolti metaforici riguardo il destino particolarmente significativi. I personaggi di Helen e James, interpretati dae John Hannah incrociano le loro strade in due dimensioni diverse.