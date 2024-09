Cersaie 2024 e rischio caos traffico le strade chiuse e occhio allo sciopero dei taxi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bologna, 23 settembre- Si attendono oltre centomila persone al, il salone della ceramica e dell’arredobagno in programma da oggi, lunedì 23 settembre, a venerdì 27 settembre in fiera a Bologna. L’arrivo di espositori e visitatori da tutto il mondo, i cantieri stradali e ildella città dopo la riapertura delle scuole, unitideiin programma per oggi, contribuiranno a creare il. Per questo il Comune di Bologna è corso ai ripari cambiando la viabilità e saranno previste navette gratuite e linee potenziate dei bus, oltre a una corsia preferenziale per i, il salone internazionale della ceramica Giunto alla 41esima edizione, in occasione del salone internazionale della ceramica, alla fiera di Bologna da oggi, 23 settembre, a venerdì 27 settembre arriveranno oltre centomila persone.